Phoenix verliert in Karlsruhe

Gestern Abend unterlagen die Hagener vor 1.500 Zuschauern mit 87:108. Phoenix schaffte es einfach nicht, die Karlsruher Distanzschützen zu kontrollieren und leistete sich zudem zahlreiche Ballverluste. Auch das Reboundverhältnis sprach für die Gastgeber. So war der Sieg der Löwen am Ende verdient. Phoenix spielt am Samstag in der Krollmann-Arena gegen Dresden.