Phoenix verliert in Kirchheim

Phoenix ging mit einer Fünf-Punkte-Führung in das Schlussviertel. Am Ende verlor die Mannschaft von Trainer Chris Harris aber mit 79 zu 89. "Wenn du weder im Kopf noch in den Beinen spritzig und fit genug bist, kannst du kein Spiel gewinnen", so Harris. Am Samstag geht es für die Feuervögel mit einem Heimspiel gegen Jena weiter.