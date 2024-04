Photovoltaik - leasen geht auch

Wer eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hat, merkt vor allem in der hellen Jahreszeit, dass man deutlich an Energie und damit an Kosten sparen kann. Wieviel hängt aber nicht nur vom Wetter ab, sondern auch von der Lage des Hauses und davon, ob die Solarflächen häufig abgeschattet werden.

Davon hängt eben auch die Wirtschaftlichkeit einer Solaranlage ab.

Lohnt sie sich, bleibt das Problem der relativ hohen Investitionskosten. Hier kann Leasing eine Möglichkeit sein. Die Verbraucherzentrale gibt nächste Woche Donnerstag Tipps, die bei der Überlegung zum Thema weiterhelfen. Es handelt sich um einen kostenlosen Onlinevortrag.





Info: https://solar.metropole.ruhr/veranstaltungen