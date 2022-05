Picknick im Park

23 großformatige Portraits der Hagener Fotokünstlerin Beba Ilic sind dann im Ferdinand-David-Park zu sehen. Die Besucher können es sich zwischen den zwei Meter großen Bildern mit mitgebrachtem Picknick gemütlich machen. Außerdem startet das Café Mundial am 26. Mai in die Terassensaison. Dort kann man sich auch einen Picknickkorb bestellen. Schon in dieser Woche Donnerstag gibt es eine Online-Lesung mit Gespräch mit Emilia Roig: "Why we matter - das Ende der Unterdrückung". Anmeldung und Information zu allen Angeboten findet man auf allerwelthaus.org.