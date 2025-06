Pierre Sanoussi-Bliss übernimmt Rolle bei «Unter uns»

Köln (dpa) - «Der Alte», das Dschungelcamp - und nun eine Seifenoper: Schauspieler Pierre Sanoussi-Bliss übernimmt eine Rolle in der RTL-Serie «Unter uns». Der 62-Jährige spielt im Rahmen eines «Gastspiels» einen Designer mit dem Namen Adam Wolter, der als großes Mysterium gilt, wie RTL erklärte. Mitte September soll er in Folge 7703 erstmals zu sehen sein.

«Der Charakter der Rolle in 'Unter uns' ist ziemlich nah an mir dran. Möglichst gechillt und geschmeidig durch das Leben. So ist es momentan eher Spaß als Arbeit», sagte Sanoussi-Bliss der Deutschen Presse-Agentur zu seiner Motivation, bei dem RTL-Dauerbrenner mitzumachen. «Vom Text lernen abgesehen.»

Respekt für das Soap-Handwerk

Vor den Kolleginnen und Kollegen, die in der täglichen Serie zu sehen seien, habe er Hochachtung, sagte der Schauspieler. Sie müssten sich in kurzer Zeit «so viel Text draufschaufeln». «Und wenn eine Produktion wie "Unter uns" seit über 30 Jahren läuft, dann können alle Beteiligten nicht viel falsch gemacht haben.»

«Unter uns» wurde erstmals 1994 ausgestrahlt und spielt in der fiktiven Schillerallee in Köln, in der Figuren die Wirren des täglichen Lebens erleben - Liebe, Hass, Freundschaft, Neid und Erfolgsdruck. Schon vielfach gab es prominenten Besuch - Gastauftritte hatten unter anderem Nino de Angelo, Frauke Ludowig und Ross Antony. Seit April 2025 ist auch Reality-Sternchen Alessia Herren, Tochter von «Lindenstraße»-Schauspieler Willi Herren (1975-2021), Teil der Serien-Familie.

Alessia Herren und Pierre Sanoussi-Bliss kennen sich bereits - sie waren jüngst zusammen im RTL-Dschungelcamp. Sanoussi-Bliss wurde in dem Reality-Format «Vize-Dschungelkönig» hinter Model Lilly Becker und mauserte sich zu einem Publikumsliebling. Einem breiten Publikum ist der Schauspieler zudem durch seine Rolle in der ZDF-Krimireihe «Der Alte» bekannt, in der er fast 20 Jahre mitspielte.