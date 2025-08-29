Navigation

Pietro Lombardi schreibt Song für «Love Island VIP»

Veröffentlicht: Freitag, 29.08.2025 09:00

Auf Instagram hatte Pietro Lombardi diese Woche schon eine «Love Island»-Enthüllung angekündigt. Nun ist es raus: Er ist zwar kein Kandidat, aber er besucht die Villa trotzdem.

Soundtrack zum Promi-Flirt

Köln (dpa) - Pietro Lombardi (33) liefert den offiziellen Kampagnensong zur neuen Staffel von «Love Island VIP». Er werde den von ihm selbst komponierten Song «Fuego» auch eigens in der Villa vor den prominenten Kandidatinnen und Kandidaten performen, teilte RTL mit.

«Ich feiere "Love Island" total und schaue echt oft rein», sagte der Sänger, der ursprünglich als Gewinner von «Deutschland sucht den Superstar» bekannt wurde. «Als RTL Zwei gefragt hat, ob ich den Song zur neuen Staffel machen will, musste ich nicht lange überlegen.»

«Fuego» begleitet die Trailer zu der neuen Staffel der RTL-Zwei-Datingshow, die am 11. September startet und immer donnerstags um 20.15 Uhr bei RTL Zwei zu sehen ist sowie ab 4. September auf RTL+. Zu den prominenten Singles in der Luxusvilla zählen diesmal Dion Brown, Josh Stanley, Stella Stegmann und Filip Pavlovic.

© dpa-infocom, dpa:250829-930-970001/1

