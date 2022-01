Plagiate im Unfallauto

Das Auto stand verlassen in Schwerte; die Polizei sah sich den Wagen an. Die Airbags hatten ausgelöst und ein Reifen war zerstört. Der Fahrer hatte in Schwerte zwei Autos beschädigt und sich dann aus dem Staub gemacht. Im Kofferraum fanden die Polizisten Plagiate von Kleidung diverser Luxusmarken. In Hagen wurde der Halter dann ausfindig gemacht. Er stieg gerade betrunken aus einem Taxi, als die Polizei kam. Der 33-jährige Mann wurde sofort festgenommen.