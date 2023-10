Planeten, Mond und Sterne

Bei der Hagener Volkssternwarte beginnt das Winterprogramm. Es gibt Vorträge, Führungen und schon morgen Abend den Blick in den Herbsthimmel. Sollte der Abend freie Sicht ermöglichen, bieten die Teleskope einen spannenden Blick in den Abendhimmel. Besonders die Planeten Saturn und im späteren Verlauf auch Jupiter, bieten sich als tolle Objekte an.

