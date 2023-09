Planungen auf Varta-Insel kommen voran

Erste Schritte hat der Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung AAV, die Hagen Areal GmbH und die Stadt jetzt in die Wege geleitet. In den nächsten Tagen soll das sechs Hektar große Areal in Wehringhausen für die anstehende Sanierung untersucht werden. Schon jetzt wird dort eine Artenschutzprüfung durchgeführt, um eine Gefährdung von Fledermausquartieren auszuschließen. Danach werden Bäume und Sträucher zurückgeschnitten. Außerdem wird eine Drohne einen 750 Meter langen überbauten Graben untersuchen - dort sind Schadstoffe abgelagert. Es werden Grundwassermessstellen errichtet und Bodenproben, um mehr über die Schadstoffverbreitung zu erfahren. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen bilden dann die Grundlage für die anstehende Sanierung der Varta-Insel. Auf dem Gelände befand sich im 19. Jahrhundert eine industrielle Großschmiede, danach die spätere Batteriefabrik Varta. Seit 2005 liegt das Gelände brach, seit 2011 ist die Fläche versiegelt, sodass durch Schadstoffbelastung keine Gefahr für Menschen besteht.