Poetryslam in der Pelmke

Es geht um Lyrik und Poesie, aber auch um Comedy und clevere Wortspiele. Poetry Slam stammt ursprünglich aus Chicago und hat es von da immerhin bis in die Pelmke geschafft: Samstag den achten August ist das Open Air Poetry Slam dort. Die Regeln: Es dürfen nur selbstgeschriebene Texte vorgetragen werden, Verkleidung oder Requisiten sind nicht erlaubt.

Die Poetryslammer bekommen ihre Wertung vom Publikum – erst per Wertungstafeln und in der Endrunde per Applaus.