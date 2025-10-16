Navigation

Polanski bleibt vorerst Mönchengladbach-Trainer

Veröffentlicht: Donnerstag, 16.10.2025 15:06

Nach dem Aus von Gerardo Seoane bleibt Eugen Polanski vorerst Cheftrainer von Borussia Mönchengladbach. Ein Zeitfenster will der neue Sportchef des Clubs nicht nennen.

Schröder neuer Sportdirektor bei Borussia Mönchengladbach
© Roberto Pfeil/dpa

Bundesliga

Mönchengladbach (dpa) - Eugen Polanski bleibt vorerst Cheftrainer von Borussia Mönchengladbach. Dies erklärte Rouven Schröder, der neue Sportchef des Clubs, bei seiner Vorstellung. «Wir geben uns kein Zeitfenster. Die Überzeugung ist da, Eugen Polanski strahlt etwas Positives aus und ist unser Cheftrainer», sagte Schröder. «Er macht einen guten und klaren Eindruck», befand der neue Head of Sports bei Borussia.

Polanski hatte den Job nach der Trennung der Gladbacher von Gerardo Seoane zunächst interimistisch übernommen und aus den Spielen gegen Bayer Leverkusen (1:1), Eintracht Frankfurt (4:6) und SC Freiburg (0:0) bislang erst zwei Punkte geholt. Damit hat der Club in der Fußball-Bundesliga einen vereinsinternen Negativrekord von 13 sieglosen Spielen am Stück aufgestellt. 

Schröder wurde am Donnerstag als Nachfolger von Sportdirektor Roland Virkus vorgestellt. «Bei mir ist sofort der Funke übergesprungen. Ich war sofort überzeugt davon, diesen Schritt zu gehen», sagte der 49-Jährige. Polanski erklärte, dass er es cool finde, dass Schröder den Job übernimmt. «Es ist einer, der auch mit der anderen Position hätte zufrieden sein können. Er hätte sein Geld vernünftig verdient gehabt und entscheidet sich bewusst für Borussia Mönchengladbach. Das spricht für ihn», sagte Borussias Coach.

© dpa-infocom, dpa:251016-930-170351/1
Eugen Polanski
Eugen Polanski bleibt vorerst Chefcoach von Borussia Mönchengladbach.© Federico Gambarini/dpa
Eugen Polanski bleibt vorerst Chefcoach von Borussia Mönchengladbach.
© Federico Gambarini/dpa

Weitere Meldungen

Anruf bei FIFA-Chef? Trump droht WM-Gastgeberstädten

Sport Donald Trump will demokratisch regierte Städte auf Linie zwingen, indem er ihnen notfalls die Ausrichtung von Spielen der Fußball-WM verbietet.

Donald Trump und Gianni Infantino

Nach DFB-Nominierung: Bayern-Torhüterin Mahmutovic verletzt

Sport Torhüterin Ena Mahmutovic wird für die Nations League nominiert und darf auf Einsätze gegen Frankreich hoffen. Dann aber verletzt sie sich im Training.

Ena Mahmutovic

«Tuch down» - Tuchel lässt England nach WM-Ticket träumen

Sport Sechs Siege, 18:0 Tore - besser geht es kaum. England ist als erstes europäisches Team für die Fußball-WM qualifiziert.

Lettland - England
skyline