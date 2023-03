Politik macht Druck

Die Politik in Hagen macht Druck beim Thema Fuhrparkbrücke und Eckeseyer Brücke. Der Ausschuss für Umwelt und Mobilität hat gestern auf Initiative der SPD beschlossen, dass die Stadtverwaltung einen Neubau so weit wie möglich vorplanen soll - und zwar so schnell wie möglich.

© Ralf Schaepe