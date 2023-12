Polizei bereitet sich auf die Silvesternacht vor

Silvester steht vor der Tür. Viele freuen sich bereits darauf, dass Jahresende ausgelassen zu feiern. Leider kommt es auch immer wieder zu vielen Einsätzen der Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte in der Silvesternacht. Letztes Jahr kam es auch bei uns in Hagen zu einem Einsatz in Altenhagen. Wir haben mit dem Leiter der Pressestelle der Polizei, Tino Schäfer, gesprochen.

