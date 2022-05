Polizei ermittelt gegen Gaffer

Es war ein Auffahrunfall mit 3 beteiligten LKW - ein Fahrer wurde schwer verletzt.

Die Autobahnpolizei Dortmund berichtet, dass trotz aufgebauter Sichtschutzwände zahlreiche Gaffer an den Unfallort gekommen sind und versucht haben, die Unfallstelle und den schwerverletzten Fahrer zu filmen oder zu fotografieren. Bei 34 dieser Leute hat die Polizei die Personalien ermittelt.

100 Euro Strafe, plus Verwaltungsgebühren plus ein Punkt in Flensburg ist das, womit diese Leute rechnen müssen.