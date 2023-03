Polizei Hagen stellt Verkehrsunfallstatistik von 2022 vor

Das hat die Polizei am 1.März in der Verkehrsunfallstatistik veröffentlicht. Trotzdem sind die Verkehrsunfälle im Vergleich zu den Jahren vor Corona weniger geworden. Auf die Einwohnerzahl umgerechnet ist die Wahrscheinlichkeit, bei einem Verkehrsunfall in Hagen geschädigt zu werden, weiterhin gering. Im Jahre 2022 sind insgesamt 4 Menschen in Hagen bei Verkehrsunfällen tödlich verunglückt. Alle vier Unfälle hatten unterschiedliche Ursachen und haben sich an unterschiedlichen Örtlichkeiten ereignet.

