Polizei nimmt Bahnhof in den Fokus

Hagens Polizei will in diesem Jahr zwei Bereiche besonders in den Fokus nehmen. Sie hat die Situation am Bahnhof einerseits und die Bekämpfung von Kinderpornographie und sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen in ihr Sicherheitsprogramm aufgenommen.

© Ralf Schaepe