Polizei rettet Entenfamilie

Eine Entenmama und sechs Küken watschelten in der Potthofstraße herum; offenkundig hatten sie sich verlaufen. Bevor sie unters Auto kommen konnten, nahmen die Polizisten das Problem sozusagen auf ihre Kappe. Die Küken wurden in der Polizeimütze gesammelt und die Entenmutter mit ihrem Nachwuchs in den nahe gelegenen Volmepark gebracht.