Polizei rettet Kinderleben

Daraufhin stoppten die Beamten den Streifenwagen und stiegen aus. Das Kind hatte etwas verschluckt und drohte offenbar zu ersticken. Der Junge wurde zusammen mit Mutter und Großmutter per Streifenwagen in die Kinderklinik gebracht. Unterwegs verschlechterte sich sein Zustand, umgehend wurden die Ärzte informiert. Am Ziel trug die Polizeibeamtin den Dreijährigen in die Klinik und eine Ärztin übernahm. So konnte das Leben des Kindes gerettet werden. Der Junge hatte ein Kaugummi verschluckt.