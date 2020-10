Polizei sucht Ladendieb

Bereits am 25. Juli war der Tatverdächtige in einem Supermarkt in der Straße Am Obergraben. Dort steckte er Lebensmittel in seine Tasche und verließ den Laden. Als er von einem Mitarbeiter angesprochen wurde, schlug er auf diesen ein und floh. Anschließend stieg der mutmaßliche Täter an der Haltestelle "Sommerhagener Weg" in einen Bus. Die Fotos und eine Täterbeschreibung bekommt ihr hier.

Hinweise nimmt die Polizei unter folgender Nummer entgegen: 02331 986 2066