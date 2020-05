Polizei sucht nach Betrügerin

Im Sommer letzten Jahres lernte der Hagener die Frau über das Internet kennen. Sie gab an, aktuell im Auslandseinsatz im Irak zu sein und täuschte dem Mann ihre Liebe vor. Außerdem bat sie den Hagener mehrfach um Geld. Sie erzählte, dass sie ein Flugzeug von ihrem Vater geerbt habe. Für den Verkauf müssten vorab aber verschiedene Gebühren gezahlt werden. Das Opfer überwies insgesamt 250.000 Euro an die Betrügerin. Bei Hinweisen zur Tatverdächtigen wendet euch bitte an die Polizei (Nummer: 02331 986 2066).





Fahndungsbilder: https://url.nrw/4qw