Polizei: Umzug zum Höing

An diesem Wochenende zieht das Polizeipräsidium an den Höing. Rund fünf Jahre werden 300 Polizisten dort bleiben, bis der Gebäudekomplex am Höing kernsaniert ist. Der Bau aus den 70er Jahren entspricht in vielerlei Hinsicht nicht mehr den Anforderungen.

© Ramona Arnhold