Polizei verhaftet Jugendliche

Die Taten waren in Wuppertal, Solingen und in einem Bus von der Cranger Kirmes nach Bochum-Hiltrop passiert. Auch ein Fall in Hagen ist dabei: Am 1. Juli wurde auch hier bei uns eine Prostituierte überfallen. Das Muster der meisten Taten ähnelte sich: Einer der jungen Männer gab sich als Freier aus, kontaktierte eine Frau, verabredete sich mit ihr in ihrer Wohnung und ließ dann Komplizen rein. Dabei kam es auch zu Waffengewalt, im Spiel sollen Schuß- und Stichwaffen gewesen sein. Dann wurde den Opfern Schmuck, Bargeld oder das Mobiltelefon geraubt. Nach umfangreichen und sehr aufwändigen Ermittlungen schnappte die Falle dann gestern zu. Die Tatverdächtigen sind zwischen 14 und 19 Jahre alt.