Polizeieinsatz in der Innenstadt

Die Hagener Polizei sagt, es habe an der Lieselotte-Funckeschule am Remberg einen Hinweis auf die Gefährdung einer Schülerin gegeben. Die Gefährdung gebe es nicht mehr: Die Schülerin sei in Obhut der Polizei, eine Betreuung der Schüler an der Schule sei in Vorbereitung. Die Fahndung nach dem Mann geht weiter.