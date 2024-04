Polizeieinsatz mit SEK

Um viertel nach sechs am Abend haben Zeugen den Mann gemeldet, der da mitten auf der Straße stand und sich ein Messer an den Hals hielt. Warum er das tat und was er wollte, ist nicht so recht klar. Als die Polizei eintraf, drohte er damit, sich zu töten und verlangte von der Polizei ihn zu erschießen.





Die schickte stattdessen eine professionelle Verhandlungsgruppe. Zudem kam ein Spezialeinsatzkommando. In einem passenden Moment wurde der Mann mit einem Taser außer Gefecht gesetzt. Er kam ins Krankenhaus. Die Polizei versucht noch, seine Identität zu klären.