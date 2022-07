Polizeihund Fred überführt Einbrecher

Zunächst hatte ein Zeuge drei Männer in der Straße Röhrenspring im Industriegebiet Lennetal gesehen. Von denen waren zwei damit beschäftigt, mit einem Bolzenscheider am Zaun herumzuschneiden. Als der Zeuge die beiden ansprach, rannten sie weg.

Der Mann rief die Polizei, die hielt nach kurzer Fahndung drei Männer in einem Alfa Romeo an. Bei denen passte so weit ziemlich viel; sie waren verschwitzt und hatten verschmutzte Kleidung, und sie hatten diverse Werkzeuge im Kofferraum.

Den schlagenden Beweis lieferte aber Diensthund Fred: der nahm am Tatort eine Geruchsspur auf - und die führte ihn direkt zu dem Alfa Romeo. Die Männer wurden festgenommen.