Polizeipräsenz an Silvester

Sie werde in besonderem Maße präsent sein und gegen Regelverstöße konsequent vorgehen. Zu der Hagener Polizei kommt dann noch Bereitschaftspolizei des Landes. An diesem Silvester ist das Böllern auf öffentlichen Wegen und Plätzen verboten. Einzig der eigene Garten darf dafür genutzt werden. Die Polizei und die Stadt Hagen appellieren, in diesem Jahr auf das Böllern zu verzichten. Die Polizei wird kritische Viertel besonders im Auge behalten, die in den letzten Jahren durch Krawall an Silvester aufgefallen sind. Der Leitende Polizeidirektor Hubert Luhmann ist Einsatzleiter an Silvester.

