Polizeirazzia am Bahnhof

Bei der Kontrolle am Freitag gab ein 36-Jähriger direkt Fersengas, kurz nachdem er angesprochen wurde. Mit einem Sprint über 400 Meter konnte der Mann eingeholt und überprüft werden. Er hatte Marihuana, Kokain und Amphetamine bei sich, alles in verkaufsüblichen Verpackungen. Ein Messer eine Dealerwaage hatte der Mann auch noch bei sich, und in seiner Wohnung gab es eine größere Menge an Drogen Bargeld und Pistolenmunition.

Bei den anderen Überprüfungen fielen den Polizisten etliche Drogenpakete und Waffen in die Hände.