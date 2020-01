Polizist und Mann durch Glasscheibe

Der angetrunkene Mann soll sich zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr äußern, will das aber nicht. Statt sich auszuweisen, kommt er den Beamten bedrohlich nahe. Auf dem Weg zum Streifenwagen leistet er erheblichen Widerstand. Seine Gegenwehr fällt so heftig aus, dass er gemeinsam mit dem Polizisten durch die Scheibe eines Imbisses stürzt. Nach richterlicher Anordnung kommt der Mann schließlich bis zum nächsten Morgen in eine Zelle.