Popupmarkt in Dahl

Der TSV Dahl hat mit dem TuS Volmetal die Idee eines wöchentlichen Marktes entwickelt und stieß bei der städtischen Marktverwaltung auf offene Ohren.

Fünf bis sechs professionelle und von Hagener Wochenmärkten bekannte Händler werden Obst und Gemüse, Kartoffeln, Eier und Käse, Metzger- und Backwaren sowie Eier, Geflügel und Gewürze anbieten.





Somit wird am kommenden Donnerstag an der Bürgerhalle von 15-18.00 Uhr Frischware angeboten, im Erfolgsfall auch in den folgenden Wochen.

Schon diesen Donnerstag geht es los.

Die Initiatoren bedanken sich dabei bei der Bürgerhalle und der städtischen Marktverwaltung für ihre Unterstützung!

#gemeinsamstarkimtal