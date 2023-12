"Post mit Herz" - Karten für Einsame

Weihnachtskarten um Menschen eine Freude zu machen

"Post mit Herz" ist eine Organisation, die einen als Brieffreund an soziale Einrichtungen vermittelt. Zum Beispiel an Pflegeheime oder Obdachlosenunterkünfte. Mitmachen geht schnell und einfach über die Website. Da meldet man sich mit einer Mail-Adresse an und bekommt direkt die Anschrift einer sozialen Einrichtung zugeschickt. Dann kann man auch schon direkt losziehen und eine schöne Weihnachtskarte holen, ein paar liebe Worte schreiben und abschicken. Bis zum 18.12 sollten die Karten abgeschickt werden, dann kommen sie pünktlich zu den Feiertagen an. Seit dem es die Aktion gibt wurden schon über 400.000 Karten geschrieben.