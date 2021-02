Potenzielle Erdwärme in Hagen

Wenn die Forscher ihre Messungen machen, kann es schon mal etwas vibrieren. Auf zwei Strecken von elf Kilometern Länge produzieren Messfahrzeuge mit Rüttelplatten Schallwellen und werfen die in den Boden. Das Verfahren hat durchaus Ähnlichkeit mit einer Echolotmessung. Auf diese Weise gewinnen die Forscher ein seismisches Profil, also ein Bild der Erde in etwa 4000 Metern Tiefe. Letztlich dient das alles dazu herauszufinden, ob man bei uns mit Erdwärme wirtschaftlich arbeiten kann – denn das ist das Ziel der Papierfabrik. So ließe sich mit der Erdwärme zum Beispiel das frisch hergestellte Papier trocknen. Die Messungen gehen bis zum 24. Februar.