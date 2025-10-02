Pottbüdchen hat eröffnet

Für Javon Baumann und sein Team ist das Pottbüdchen bereits der zweite Gastrobetrieb in der Stadt. Nach dem Erfolg des Pottblümchen öffneten sich heute auch im neuen Pop-Up-Laden die Türen. Hier werden, zeitlich zunächst bis Januar begrenzt, Getränke und kleine Speisen angeboten. Das Konzept ist zwar auf To-Go ausgerichtet, ein paar Sitzmöglichkeiten gibt es aber trotzdem.

Baumann zeigt sich am ersten Tag erleichtert und zufrieden:

Your browser does not support the audio element.

© Radio Hagen

Das Pottblümchen im Museumsquartier wurde von den Hagenerinnen und Hagenern bereits gut angenommen. Auch der Betrieb auf der Elberfelderstr. lockt gleich am ersten Tag viele Gäste an. Wie nehmen sie den neuen Laden wahr?

Your browser does not support the audio element.

© Radio Hagen

Geplant ist das Pottbüdchen eigentlich nur bis zum kommenden Januar, um eine zukünftige Nutzung des historischen Pavillons zu erproben. Einige Leute sprechen sich aber schon am Eröffnungstag für ein längerfristiges Bestehen aus:

Your browser does not support the audio element.