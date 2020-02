Preis für Hagen United

Hagen United hat am Samstag den Preis des Integrationsrates bekommen. Damit würdigte das Gremium, in dem sich Hagener mit und ohne Migrationshintergrund für ein gutes Zusammenleben in unserer Stadt engagieren, den Fußball-Club und seine 120 Mitglieder.

© Cordula Aßmann Radio Hagen