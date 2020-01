Preis für Schulen

Georg-Kraus-Stiftung schreibt Wettbewerb aus

Schulen können sich mit nachhaltigen Projekten und Ideen für in Umwelt und Gesellschaft bewerben. Zugrunde sollen dabei die 17 Ziele der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung liegen. Das berührt inhaltlich zahlreiche Unterrichtsfächer wie Erdkunde, Geschichte, Sozialwissenschaften aber auch Physik oder Chemie. Mitmachen können alle achten und neunten Klassen. Die Gewinner bekommen eine Viertagesfahrt mit Erlebnisprogramm in Deutschlands erste CO2-neutrale Jugendherberge in Brilon. Einsendeschluß ist Ende Februar. https://www.georg-kraus-stiftung.de/entwicklungspolitische-bildung/