Preise für gute Ideen

Dieses Jahr will der Unternehmer Rat vor allem junge Preisträger finden, und das in drei Kategorien. Die erste ist "Bürgerschaftliches Engagement", die zweite soll die Frage beantworten "Welche Geschäftsidee hat Zukunft in einer modernen Stadt", und die dritte Kategorie ist "Erfindergeist".





Nähere Informationen sind im Netz abrufbar, Einsendeschluss ist am 10ten Juni, die Preisverleihung am 9. September.





Infos und Kontakt: www.unternehmerrat-hagen.de/aktuelles

Vorschläge an: info@bahn-marketing.de