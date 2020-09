Preiswürdig unter Coronabedingungen

Der Theaterpreis "Der Faust" könnte an das Theater Hagen gehen. Das wäre schon in normalen Zeiten eine große Sache. Dass Stück hatte aber im April Premiere, und wurde damit in der Zeit mit den stärksten Coronabeschränkungen geprobt und gespielt. Die Oper "Tristan und Isolde" haben Regisseur Jochen Biganzoli und Francis Hüsers realisiert. Hüsers sagt: "Wir nehmen die Nominierung dankbar als Aufforderung an, unter schwierigen Bedingungen künstlerisch höchstwertiges Theater in Hagen zu machen.