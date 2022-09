Premiere der Oper "Il Trovatore" von Verdi im Theater Hagen

Der erste Kapellmeister Rodrigo Tomillo will mit einem hochkarätigen Ensemble, einem Chor und Extrachor sowie mit dem Philharmonischen Orchester Hagen die beeindruckende und tief berührende Musik der Oper zu Gehör bringen. Los geht es am Samstag um 19:30 Uhr.





Reservierung und Karten an der Theaterkasse (dienstags bis freitags von 10 bis 19 Uhr, samstags von 10 bis 15 Uhr sowie eine Stunde vor Vorstellungsbeginn). Per Telefon unter 02331 207 3218, per Mail unter theaterkasse@stadt-hagen.de oder online auf der HP des Theaters.