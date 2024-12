Zum ersten Mal hatten sich Vertreter der Hagener Migranten-Selbstorganisationen, des Kommunalen Integrationszentrums und der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Hagen getroffen. Zwar tauschen sich die Vertreter seit mittlerweile 10 Jahren regelmäßig mit ihrem Netzwerk aus, künftig will man sich aber auch ohne feste Programmrunde in zwangloser Runde treffen. Die Teilnehmenden auf dem Weihnachtsmarkt waren sich jedenfalls am Ende einig: Premiere gelungen!