Presse muss nach Blick auf Putin und Trump Raum verlassen

Veröffentlicht: Freitag, 15.08.2025 22:04

«Alle raus aus dem Raum!» Mit diesen Worten werden anwesende Reporter nach einer kurzen Begegnung mit US-Präsident Trump und Kremlchef Putin nach draußen beordert.

Treffen von Trump und Putin
© Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa

Gipfeltreffen in Alaska

Anchorage (dpa) - US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin haben sich vor ihren Verhandlungen in Alaska bei einem kurzen Auftritt den auf dem Militärstützpunkt anwesenden Pressevertretern gezeigt. Auf Rufe von Reportern im Raum, unter anderem zu einer möglichen Waffenruhe und in der Ukraine getöteten Zivilisten, ging Putin nicht ein. Anwesend waren neben den beiden Präsidenten auch ihre Außenminister Sergej Lawrow und Marco Rubio sowie weitere Mitglieder ihrer jeweiligen Delegation. 

Nach wenigen Minuten wurden die Journalisten zunächst freundlich, dann eher brüsk mit einem lauten «Everybody get out of the room!» («Alle raus aus dem Raum!») aufgefordert, den Saal zu verlassen. Hinter den beiden Präsidenten war eine blaue Wand mit der Aufschrift «Pursuing Peace» («Frieden anstreben») zu sehen.

