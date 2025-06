Pressestimmen zu Englands Sieg: Deutschen Schrecken überlebt

Bratislava (dpa) - Die deutsche U21-Nationalmannschaft verliert das Finale der EM in der Slowakei gegen England. In einem packenden Fußballspiel mit Verlängerung setzt sich der Titelverteidiger mit 3:2 (2:2,2:1) durch. Das schreibt die englische Presse:

«The Sun»: «Die Young Lions behalten die Krone der U21-EM in einem Thriller. (...) Und das alles vor den Augen eines strahlenden Thomas Tuchel, der sie von der Tribüne aus anfeuerte, als die 'Young Lions' eine Zwei-Tore-Führung noch aus der Hand gaben und Deutschland mit 3:2 schlugen.»

«The Guardian»: «Das Interesse an diesem Spiel war so groß, dass Tuchel mehr als 5.000 Meilen von der Club-WM in den Vereinigten Staaten geflogen war, um dabei zu sein, während der deutsche Trainer Julian Nagelsmann seinen Urlaub auf Mallorca abbrach. Von Nervosität war nichts zu spüren, England fand schnell seinen Rhythmus.»

«Daily Mail»: «Wieder Europameister.»

«Mirror»: «England überlebt deutschen Schrecken nach einer weggeworfenen Zwei-Tore-Führung. (...) Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel, der von der Club-WM in den USA eingeflogen war, um den Sieg seiner Wahlheimat über seine Landsleute mitzuerleben, sah sich das Drama an.»

«Express»: «England zeigte in der ersten Halbzeit eine beeindruckende Leistung, bevor es am Samstagabend im Finale der U21-Europameisterschaft in der Slowakei gegen Deutschland in die Verlängerung ging. (...) Die Engländer hätten das Spiel schon vor der Pause klarmachen müssen, sie vergaben aber eine Vielzahl von Chancen.»

«Telegraph»: Englands U21-Nationalmannschaft bezwingt Deutschland in einem packenden Finale und behält die EM-Krone.»