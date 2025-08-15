Prinzenpaar Ilga und Andre

Andre der II und Ilga die erste, dass sind die Amtsnamen. Dahinter stecken Andre Erpenbach und Ilga Opterbeck.

Ilga Opterbeck ist im Hauptberuf Psychologin und leitet die Beratungsstelle "Rat am Ring". Andre Erpenbach ist Dezernent in Hagen und verantwortet etwa den Fachbereich "Öffentliche Sicherheit und Ordnung", zu seinem Dezernat gehören weiter Rechtsamt, Umweltamt und der Brand- und Katastrophenschutz. Der Sinn für den Blödsinn hat er von der Familie mitbekommen. Ilga Opterbeck kam über ihren karnevalsbegeistert Sohn zur Narretei - und ließ sich von dessen Begeisterung anstecken.

Die neue Session beginnt branchenüblich am 11.11





Hier unten gibt es einen Audiobeitrag zum Prinzenpaar: