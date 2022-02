Pro Henkhausen

Ausbau des Freibades Henkhausen zu einem Ganzjahresbad oder Renorvierung des Lennebades? Über diese Frage sollen Hagens Bürger am 13. März per Bürgerentscheid befinden. Die Bürgerinitative zum Erhalt des Richard-Römer-Lennebades hat den ursprünglichen Ratsbeschluss zum Umbau des Bades in Henkhausen per Unterschriftensammlung gekippt und das Bürgervotum erreicht.