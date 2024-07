Probleme bei der Bundesdruckerei

Wer einen Reisepass beantragt, braucht in diesem Sommer auch in Hagen viel Geduld. Bei der Bundesdruckerei gibt es erhebliche Lieferprobleme, die betreffen ganz Deutschland. Es kann auch bei uns in Hagen bis zu acht Wochen dauern, bis das ein neuer Reisepass abholbereit ist.