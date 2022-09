Probleme bei Talbrücken-Sprengung

Die Talbrücke Rahmede wird in diesem Jahr wohl nicht mehr gesprengt. Offenbar gibt es Probleme bei der Vergabe des Abbruchs. Darüber hatten wir ja gestern schon berichtet. Bestätigt wurde die Befürchtung dann am Abend in der zuständigen Ratssitzung.

