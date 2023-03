Probleme im Cinestar

Am letzten Wochenende hat es in ganz Deutschland Kino-Krawalle gegeben. Betroffen waren die Film-Vorstellungen von "Creed III". Bei uns in Hagen verliefen die Vorführungen halbwegs ruhig - das Kinopersonal im Cinestar hatte während und nach den Vorstellungen aber trotzdem viel zu tun.

