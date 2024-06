Programm für die Sommerferien in Hagen

Viele Urlaubskorb-Angebote haben sich in den Jahren bewährt, andere sind ganz neu. Etwa ein Stadtspaziergang mit dem Hohenlimburger Bezirksbürgermeister "auf den Spuren von Graf Dracula". Nach pandemie-bedingter Pause sind auch wieder Besichtigungen in der Backstube der Stadtbäckerei Kamp und in der Papierfabrik in Kabel möglich. Die Radio-Hagen-Studioführungen konnten wir schon im letzten Sommer wieder anbieten.





