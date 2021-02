Prominenter Patenonkel

Eva Mathilda ist noch keine zwei Jahre alt, da kommt sie schon in die Schlagzeilen. Denn: Sie ist das siebte Kind der Familie Winterhoff. In solch einem Fall kann man die Ehrenpatenschaft des Bundespräsidenten beantragen. Alle Voraussetzungen sind nun geprüft, die Urkunde liegt vor. Dazu gibt es noch ein Patengeschenk. Normalerweise wird das alles von einem Repräsentanten der Stadt überreicht. Diesmal muss es wegen der Pandiemie per Post passieren.