Protest gegen Hotelplan an der Feithstraße

Außerdem sei das Gebiet in dem das Hotel entstehen soll zwar für Gebäudedieser Größe ausgewiesen, aber für Wissenschaft, Verwaltung und technologieorientiertes Dienstleistungsgewerbe gedacht. Das sehe man bei einem Hotel nicht. Die Anwohner haben einen Beschwerdebrief an die Stadt geschrieben. Der Stadtentwicklungsausschuss will sich in seiner Sitzung kommende Woche noch mal mit dem Thema beschäftigen.