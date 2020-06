Prozess um erpresserischen Menschenraub: Gutachten verzögert

Laut Anklageschrift hat Bastian C mit dem späteren Opfer in einer Beziehung gelebt. Anfang des Jahres sei es beim gemeinsamen Sex dazu gekommen, dass Bastian C verletzt worden ist. Deswegen forderte Schmerzensgeld. Er unterstrich diese Forderung mit einer Schreckschusspistole, einem Messer, und der Drohung, der Familie des Opfers je einen Finger abzuschneiden. Am Ende bekam er 1000 Euro.

Der Prozess verzögert sich, weil der Gutachter noch Zeit braucht. Aber in knapp einem Monat soll es dann ein Urteil geben.