Prozess um Tötung in Delstern

Ob er sich zu einem späteren Zeitpunkt zu der tat äußern will, bleibt erst einmal offen.

Der 70-Jährige soll die Frau im Mai nach einem Streit getötet haben. Zwischen den Beiden soll es schon im Vorfeld der Tat Streitereien gegeben haben. Beide besitzen Wohnungen im gleichen Mehrfamilienhaus, Ärger gab es zum Beispiel wegen der Nebenkostensabrechnungen oder der Stellplätze im Hof. Bei einer Eigentümerversammlung soll der Mann der Frau dann gedroht haben, sie zu töten und in einem Loch zu verscharren. Genau das ist dann laut Anklage passiert. Nach einem weiteren Streit habe er die Frau mit einer Eisenstange geschlagen und dann erwürgt. Danach habe er versucht, sie im Keller zu begraben. Am nächsten Tag rief er dann aber die Polizei. Die fand die Frau im Keller unter Eimern und Betonsäcken im aufgestemmten Estrich. Der Angeklagte befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.